Kicillof y el no al ALCA como "nueva declaración de Independencia"

El gobernador bonaerense encabezó el cierre del encuentro conmemorativo, destacando que la victoria contra el Área de Libre Comercio de las Américas fue el resultado de la lucha de los pueblos y un hito de envergadura histórica comparable al 17 de octubre.

