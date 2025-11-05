Apps
“MANEJO DESASTROSO”

Más reclamos a Kicillof: en Pergamino lo cruzaron por frenar una obra hidráulica

El intendente Javier Martínez y el senador Juan Manuel Rico Zini alzaron la voz contra la administración bonaerense por no continuar las obras en el Colector Ramal Norte y el entubamiento del arroyo Chu-Chu

Más reclamos a Kicillof: en Pergamino lo cruzaron por frenar una obra hidráulica
Dirigentes opositores de Pergamino fueron a la carga contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof por la paralización de obras claves para su distrito. Su intendente, Javier Martínez, y el senador bonaerense Juan Manuel Rico Zini, dijeron que el gobernador tuvo un “manejo desastroso” y pidieron por la continuidad de las obras.

La obra lleva más de diez días sin avances concretos y desde el municipio aseguraron que no hay diálogo entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y las empresas que se adjudicaron la construcción. 

A través de su cuenta de X, el jefe comunal Javier Martínez sentenció: “Suspender la obra del Ramal Norte es una falta de respeto más del gobernador @Kicillofok hacia los pergaminenses. Vino a Pergamino hace unos días a hacer campaña, y ya debía desde abril una obra que sabía que no iba a pagar. Hicieron lo mismo con la represa”.

“Los concejales y voceros del gobernador de nuestra ciudad deberían hacerse cargo y explicar por qué les importa poco”, sentenció el jefe comunal del distrito de la Segunda sección electoral.

El Colector Norte es una de las intervenciones más importantes en materia de saneamiento para Pergamino, ya que busca aliviar el sistema cloacal existente y mejorar el tratamiento de efluentes. Sin embargo, el parate generó preocupación entre los vecinos de los barrios afectados, donde el servicio continúa siendo deficiente.
 


La obra se ubica en la avenida Hipólito Yrigoyen del distrito. Fue contratada por la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas, y aseguraron que permanece completamente paralizada por falta de pago por parte del gobierno bonaerense, ya que su último desembolso fue en en el mes de abril. 

La Provincia acumularía una deuda superior a 1.000 millones de pesos, lo que derivó en problemas financieros para las firmas y en la suspensión de los trabajos.

Por su parte, el senador bonaerense del PRO, Juan Manuel Rico Zini, también se sumó a los reclamos por parte de Martínez y dijo que la obra “ya estaba licitada, contratada y con su partida presupuestaria asignada. No pedimos favores, pedimos gestión y que la Provincia cumpla con los pergaminenses”.

El último certificado que cobró la empresa fue en abril. Aunque suele haber algún atraso, en este caso se cortó totalmente el flujo de fondos y las empresas no pueden seguir trabajando si no cobran”, añadió el legislador de la oposición.

Desde el municipio aseguran haber realizado múltiples gestiones ante las autoridades provinciales, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas formales. “La Provincia debe cumplir con lo que se comprometió. No se puede hablar de federalismo si se abandona al interior”, insistió Martínez.

 

