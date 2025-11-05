5 de noviembre de 2025
CAMBIO CLAVE
Juró Manuel Adorni como nuevo Jefe de Gabinete de Javier Milei
Pese a ser legislador porteño electo, el presidente le tomó juramento al exvocero para sumarse formalmente al gabinete nacional.
En un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Manuel Adorni juró oficialmente como nuevo jefe de Gabinete del Gobierno nacional. El hasta ahora vocero presidencial asumió el cargo en reemplazo de Guillermo Francos, quien dejó el puesto semanas atrás en medio de diferencias con el entorno más cercano del presidente Javier Milei.
Acompañado por ministros y funcionarios del gabinete, Adorni agradeció la confianza del mandatario y aseguró que su gestión se enfocará en “potenciar la comunicación interna del Estado y garantizar la ejecución eficiente de las políticas públicas”.
La jura fue encabezada por Milei, quien destacó la “lealtad, compromiso y capacidad técnica” del nuevo jefe de Gabinete.
La designación de Adorni, uno de los funcionarios más visibles del Gobierno por sus conferencias diarias en Casa Rosada, busca consolidar un perfil de mayor centralización en la toma de decisiones y una línea directa con el presidente.
Su llegada al cargo refuerza el poder del círculo más estrecho del mandatario, junto con el de su hermana, Karina Milei.
Con este cambio, el Ejecutivo apuesta a una etapa de mayor cohesión interna y a mejorar la coordinación entre ministerios de cara al tratamiento de las reformas estructurales que Milei planea enviar al Congreso en los próximos meses. La figura de Adorni, que combina experiencia en comunicación y gestión, será clave para sostener la narrativa oficial y fortalecer la gobernabilidad del proyecto libertario.