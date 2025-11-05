Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de noviembre de 2025 PRESUPUESTO 2026

Quién gana, quién pierde: los recursos con los que dispone cada ministerio de la Provincia en 2026

El proyecto de Presupuesto 2026 de la Provincia de Buenos Aires prevé un gasto total superior a los $43 billones. Salud y Seguridad encabezan la lista de ministerios más beneficiados, mientras que áreas como Mujeres, Diversidad y los organismos de control recibirán los menores fondos.

