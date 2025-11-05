Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de noviembre de 2025 NUMERO DE CARGOS

Más de 548 mil puestos en el Estado bonaerense: así se distribuye la planta pública 2026

La Dirección General de Cultura y Educación lidera el podio con 245 mil, segundo se posiciona Seguridad con108 mil y tercero Salud con 81 mil. El proyecto de Presupuesto define la estructura laboral del próximo año.

