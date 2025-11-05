Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de noviembre de 2025 PUNTO POR PUNTO

Endeudamiento: el detalle del financiamiento que pidió Kicillof a la Legislatura

El Poder Ejecutivo finalmente envió el proyecto a la Cámara de Diputados en el que solicita recursos a través de préstamos con diferentes mecanismos. También incluyó el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal y pedidos para Buenos Aires Energía y AUBASA.

Compartir