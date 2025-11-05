Volver | La Tecla Nacionales 5 de noviembre de 2025 ATENCION

El Gobierno habilitó a civiles la compra de fusiles y semiautomáticos

Según la normativa publicada en el Boletín Oficial, la disposición implica un cambio en el régimen de autorización y control, bajo la órbita exclusiva del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

