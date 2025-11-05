Volver | La Tecla Nacionales 5 de noviembre de 2025 A LAS URNAS

En un escenario político caliente, la CGT inicia su congreso para renovar autoridades

Con un triunvirato casi cerrado y disputas por secretarías clave, comienza el congreso que elegirá a las nuevas autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT). Las negociaciones a contrarreloj continúan hasta el último minuto.

