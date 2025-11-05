Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de noviembre de 2025 PRESUPUESTO 2026

La letra chica de la Impositiva: congelan el Inmobiliario y reducen la Patente

ARBA presentó la Ley Impositiva 2026, que mantiene sin cambios el impuesto inmobiliario y reduce la carga para tres de cada cuatro automovilistas.

