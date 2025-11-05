5 de noviembre de 2025
GRAFICA
Ivoskus: “Habrá tensiones internas por quién puede llegar a ser el candidato”
El presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Ivoskus, analizó en diálogo con La Tecla el escenario que se abre en La Libertad Avanza (LLA) tras el último resultado electoral y las perspectivas hacia 2027.
Según el especialista, los comicios recientes “confirman que hay una elección competitiva en la provincia de Buenos Aires, siempre y cuando exista una posición unificada frente a Axel Kicillof”. En ese sentido, recordó: “Si en aquel momento Grindetti y Píparo hubieran ido en una sola lista, la elección habría sido muy pareja, como lo fue ahora. Si se sumaban los votos, quedaba casi empatada, con menos de un punto de diferencia”.
Respecto a las discusiones internas sobre el liderazgo dentro de LLA, Ivoskus anticipó que “tanto en La Libertad Avanza como en el peronismo se vienen dos años de tensión. Habrá que ver quién termina definiendo o cuál será el mecanismo para elegir al candidato en cada espacio político”, señaló.
El politólogo también planteó que uno de los factores clave será el sistema electoral que se utilice en la próxima elección: “Hay que ver si se vota con un sistema unificado junto a la elección nacional o de forma separada, como ocurrió en esta oportunidad. Y también si se implementará la boleta única o se continuará con la tradicional en la provincia de Buenos Aires”.
Consultado sobre los posibles nombres para la Gobernación bonaerense, Ivoskus advirtió que “todavía falta mucho”. “Pueden surgir nuevos liderazgos, incluso propios de La Libertad Avanza. Ahora se abre un año y medio de posicionamientos y de tensiones internas por quién puede llegar a ser el candidato y quién puede medir mejor”, explicó.
En esa línea, consideró que “hay un candidato claro del PRO, que es Diego Santilli, y otro más cercano a La Libertad Avanza y a Patricia Bullrich. Podríamos decir que es la misma interna que tuvo el PRO en 2023”.
Por último, Ivoskus sostuvo que el resultado de las elecciones recientes fue “un plebiscito a la gestión del presidente Javier Milei”. “Si la economía funciona, llegarán diez veces más fortalecidos. Más allá de los nombres, el acompañamiento al Gobierno nacional fue determinante y puede repetirse en el próximo proceso”, afirmó.
Sobre la reciente designación del ministro del Interior, el analista concluyó: “Sin lugar a dudas lo empodera, nacionaliza su imagen y lo posiciona como favorito para ser el candidato ‘oficial’”.