El gobierno dio el brazo a torcer: fuerte aumento para los médicos del Garrahan

Tras varios meses de protestas masivas y luego de que el Congreso ratificara la ley de emergencia a pesar del veto de Milei, los trabajadores del hospital pediátrico insignia recibieron un 60% de suba en el sueldo básico y una suma fija.

