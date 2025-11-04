Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de noviembre de 2025 PASADOS POR AGUA

Inundados de promesas: el campo bonaerense vuelve a reclamar a Provincia

Las lluvias intensas y la falta de obras hidráulicas dejaron zonas rurales bajo el agua, caminos destruidos y familias aisladas. Productores denuncian décadas de desinversión y promesas incumplidas que agravan la crisis en el corazón productivo de la provincia.

