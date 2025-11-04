Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de noviembre de 2025 SILLAS OCUPADAS

Mar del Plata: los juzgados de Faltas completos

El oficialismo logró una aprobación exprés en el HCD y completó las vacantes, una deuda política que se arrastraba desde hace casi ocho años. Los perfiles de los nuevos jueces.

