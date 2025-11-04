Volver | La Tecla Municipios 4 de noviembre de 2025 RECLAMO

Productores se plantan y le lanzan un ultimátum a municipio peronista

Unos 40 productores intimaron al intendente Sergio Barenghi por el grave deterioro de los caminos rurales y le dieron 72 horas para presentar un plan de acción. Advirtieron que, de no haber respuesta, dejarán de pagar la tasa vial y recurrirán a la Justicia.

Compartir