4 de noviembre de 2025
RECLAMO
Productores se plantan y le lanzan un ultimátum a municipio peronista
Unos 40 productores intimaron al intendente Sergio Barenghi por el grave deterioro de los caminos rurales y le dieron 72 horas para presentar un plan de acción. Advirtieron que, de no haber respuesta, dejarán de pagar la tasa vial y recurrirán a la Justicia.
El conflicto entre el campo y la gestión municipal de Bragado sumó un nuevo capítulo. Un grupo de unos 40 productores rurales presentó una intimación formal al intendente Sergio Barenghi (Unión por la Patria) por el “serio compromiso” en que se encuentra la red vial del distrito, luego de un año marcado por intensas lluvias que dejaron numerosos caminos intransitables.
En el escrito, los productores otorgaron al jefe comunal un plazo perentorio e improrrogable de 72 horas para comunicar un “plan concreto de acción” que permita recuperar la transitabilidad de la red rural y definir prioridades junto a los vecinos afectados.
El mensaje fue contundente: “De no cumplirse con el plazo, cesaremos el pago de la tasa de red vial y avanzaremos con recursos administrativos y judiciales”, advirtieron.
Los productores sostienen que la situación actual “vulnera derechos básicos de circulación, trabajo y seguridad”, y que las consecuencias son severas: familias aisladas, interrupción de clases escolares y pérdidas económicas significativas.
Una de las firmantes, la productora Josefina Cajarville, relató a CuestiónPolítica que hace meses reclama por un tramo de seis kilómetros de camino intransitable que utiliza para llevar a su hijo a la escuela. Aseguró que el deterioro se debe al “abandono y falta de mantenimiento”, especialmente en el sistema de alcantarillas.
Las precipitaciones acumuladas desde agosto, sumadas al escurrimiento proveniente de localidades vecinas como 9 de Julio y Carlos Casares, llevaron la situación a un “punto cúlmine”. En las zonas de Olascoaga y O’Brien, los vecinos coinciden: los caminos están intransitables, hay familias incomunicadas, colegios sin clases y campos que no pueden producir.
El ultimátum al municipio marca un punto de tensión en la relación entre el sector rural y la administración peronista local, que ahora deberá dar una respuesta inmediata para evitar que el conflicto escale.