Un ex PRO del Conurbano reemplaza a Loccisano en Salud
El ex candidato a intendente de Presidente Perón, Guido Giana, fue nombrado como nuevo Subsecretario de Salud de la Nación. Con paso por PAMI y el Sanatorio Güemes, responde al ministro Mario Lugones, alfil de Santiago Caputo.
El Gobierno nacional confirmó que Guido Giana es el elegido para hacerse cargo del viceministerio de Salud de la Nación, en reemplazo de Cecilia Loccisano, quien anunció su renuncia el lunes por la noche.
El nuevo funcionario fue concejal del PRO en el municipio de Presidente Perón, además de candidato a concejal en ese municipio, cuando estaba enrolado en el macrismo.
Ingeniero Químico de profesión y egresado del ITBA, Giana responde al ministro Mario Lugones, por lo que suma músculo para el asesor presidencial Santiago Caputo. Está especializado en administración hospitalaria y estuvo a cargo de tareas ejecutivas en el Sanatorio Güemes, institución que dirigió Lugones antes de ser ministro de Javier Milei.
Además, fue Gerente Económico-Financiero del PAMI (INSSJP), donde lideró procesos estratégicos como la negociación del convenio marco de medicamentos y la mejora en la atención a afiliados.
En 2020 Giana tuvo visibilidad durante el conflicto habitacional y los reclamos de tierras en Guernica, cuando se atrincheró con policías para no perder control de su campo.