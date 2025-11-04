Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de noviembre de 2025

Un ex PRO del Conurbano reemplaza a Loccisano en Salud

El ex candidato a intendente de Presidente Perón, Guido Giana, fue nombrado como nuevo Subsecretario de Salud de la Nación. Con paso por PAMI y el Sanatorio Güemes, responde al ministro Mario Lugones, alfil de Santiago Caputo.

