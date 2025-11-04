Apps
Martes, 4 noviembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
4 de noviembre de 2025

Un ex PRO del Conurbano reemplaza a Loccisano en Salud

El ex candidato a intendente de Presidente Perón, Guido Giana, fue nombrado como nuevo Subsecretario de Salud de la Nación. Con paso por PAMI y el Sanatorio Güemes, responde al ministro Mario Lugones, alfil de Santiago Caputo.

Un ex PRO del Conurbano reemplaza a Loccisano en Salud
Compartir

El Gobierno nacional confirmó que Guido Giana es el elegido para hacerse cargo del viceministerio de Salud de la Nación, en reemplazo de Cecilia Loccisano, quien anunció su renuncia el lunes por la noche. 

El nuevo funcionario fue concejal del PRO en el municipio de Presidente Perón, además de candidato a concejal en ese municipio, cuando estaba enrolado en el macrismo.

Ingeniero Químico de profesión y egresado del ITBA, Giana responde al ministro Mario Lugones, por lo que suma músculo para el asesor presidencial Santiago Caputo. Está especializado en administración hospitalaria y estuvo a cargo de tareas ejecutivas en el Sanatorio Güemes, institución que dirigió Lugones antes de ser ministro de Javier Milei.

Además, fue Gerente Económico-Financiero del PAMI (INSSJP), donde lideró procesos estratégicos como la negociación del convenio marco de medicamentos y la mejora en la atención a afiliados.

En 2020 Giana tuvo visibilidad durante el conflicto habitacional y los reclamos de tierras en Guernica, cuando se atrincheró con policías para no perder control de su campo. 
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

DATOS OFICIALES

Los números rojos de Kicillof: sector por sector, los más castigados por la era Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó el Presupuesto 2026 con fuertes críticas al Gobierno nacional. Según el ministro Pablo López, la Provincia atraviesa una “situación de emergencia”, con caída industrial, destrucción de empresas y pérdida de empleo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Aporte millonario: la Provincia inyecta fondos para mejorar caminos rurales

Máximo no se baja del ring y se caldea la pelea con Magario por el PJ bonaerense

Kicillof presentó el Presupuesto y el fondo de municipios estará atado al endeudamiento

Intendentes de todos los sectores opinaron luego de la presentación de Kicillof

La oportunidad única de Kicillof: romper el cristinismo y liderar el peronismo hacia 2027

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET