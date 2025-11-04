Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de noviembre de 2025 LO QUE VIENE...

Cuánto y cómo, promesa de cortocircuito por los fondos para municipios

El Ejecutivo provincial anunció que se conformará un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, integrado por un porcentaje del endeudamiento. Sin embargo, la oposición adelantó que exigirán un monto fijo a distribuir entre los 135 intendentes. Para obras o de libre disponibilidad, otro elemento de disputa.

Compartir