4 de noviembre de 2025
CONFLICTO
Amenazas, silencio y ruptura: la crisis de la familia Marcelo Tinelli tras la denuncia de su hija Juanita Tinelli
La modelo de 22 años denunció haber recibido una amenaza de muerte, lo que derivó en una medida de protección, un comunicado de su padre y un profundo quiebre en su vínculo familiar.
La joven modelo Juanita Tinelli hizo público que fue víctima de una “amenaza de muerte”, presentó la denuncia correspondiente ante la Ministerio Público Fiscal y recibió un botón antipánico como medida de protección.
Según consta en su presentación judicial, un hombre llamó a Juanita y se identificó como Gustavo Scaglione — empresario y nuevo dueño de Telefe — diciéndole: “Vos y tu familia se tienen que cuidar mucho, mucho”.
Scaglione negó categóricamente haber hecho la amenaza, calificó la acusación como “falsa” y adelantó que iniciará acciones legales por difamación.
Marcelo Tinelli, figura central del mundo del entretenimiento en Argentina, publicó un breve comunicado en su cuenta de Instagram en el que expresó su preocupación: “Mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa… estamos muy tristes y preocupados…”. Además pidió respeto por la intimidad de la familia al señalar que "prefiero no darle más trascendencia en los medios".
En su descargo en redes, Juanita reclamó la necesidad de hablar tras años de silencio: “Durante mucho tiempo elegí callar… eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé”.
En ese mismo post , la joven cuestionó algunas de las decisiones de su padre, afirmando: “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años… ser su hija no puede significar vivir con miedo”.
El episodio puso de manifiesto una crisis más profunda en el vínculo padre-hija: Juanita anunció que “intentará vivir sin mi papá con él en vida” y que no tiene intención de retomar el contacto, lo que marca un quiebre sin precedentes.
Mientras tanto, según fuentes judiciales, la amenaza desató un operativo de seguridad para toda la familia Tinelli, que ya incluye medidas especiales.
El hecho también reactivó la atención sobre las deudas y conflictos financieros que rodean a Marcelo Tinelli, lo que suma un contexto de tensión adicional.
El entorno mediático del caso advierte que, más allá de la amenaza concreta, lo que está en juego es un cambio de dinámica familiar, una hija que toma la palabra, un padre que busca preservar la intimidad y una figura empresarial vinculada al canal Telefe que aparece señalada. El desenlace aún depende de la investigación y de cómo la familia gestione su vínculo interno.