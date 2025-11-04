Volver | La Tecla Nacionales 4 de noviembre de 2025 CONFLICTO

Amenazas, silencio y ruptura: la crisis de la familia Marcelo Tinelli tras la denuncia de su hija Juanita Tinelli

La modelo de 22 años denunció haber recibido una amenaza de muerte, lo que derivó en una medida de protección, un comunicado de su padre y un profundo quiebre en su vínculo familiar.

Compartir