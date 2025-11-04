Feroz tormenta en Bolívar provocó graves destrozos y una fuerte caída de granizo
El temporal, que se desató luego de que el Servicio Meteorológico Nacional elevara el alerta a nivel naranja, no dejó víctimas ni heridos, pero causó importantes daños materiales.
En las últimas horas un devastador temporal azotó a Bolívar provocando voladuras de techos, caídas de árboles y postes, derrumbes de antenas y un corte total del servicio eléctrico.
El intendente Marcos Pisano, junto a la secretaria de Desarrollo de la Comunidad y la delegada Micaela Chiminella, coordinó las tareas junto a Bomberos Voluntarios, Policía, Defensa Civil y Protección Ciudadana, que trabajan en la zona más afectada.
Tras el temporal, desde el Municipio de Bolívar confirmaron que un total de 40 casas sufrieron daños en los techos y que el Hospital Juana de Miguens fue habilitado como centro de evacuación.
Las líneas de emergencia permanecen fuera de servicio, por lo que se habilitó el número 2314-474949 para la atención de vecinos ante cualquier urgencia.
En esa línea, de acuerdo con el reporte de Signos FM 101.1, hubo cables cortados, toldos arrancados, ramas caídas y una casa derrumbada. La cancha de pádel del club Torrecita Pádel sufrió una destrucción total.
Como era de esperarse, varias personas reportaron en sus redes sociales los daños causados por el temporal, mostrando el tamaño del granizo, y los destrozos en la vía pública.
Cómo seguirá el clima en el resto del país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá temperaturas cálidas y húmedas, pero con lluvias durante toda la jornada. Además, rige alerta amarilla por tormentas.
Además, el alerta rige para las zonas de las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza y La Rioja. El organismo prevé para el AMBA, una jornada con tormentas desde la mañana, las que podrían ser fuertes en horas de la tarde; y con chaparrones en la noche.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.