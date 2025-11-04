Volver | La Tecla Informe Especial 4 de noviembre de 2025 LIBERTARIOS 2027

Por los palos, se largó la carrera

Horas después de los festejos, Diego Santilli, nombrado ministro del Interior, alzó la mano para ser Gobernador. Pareja y Valenzuela también se anotaron. La interna y la pelea por la conducción en la Legislatura

