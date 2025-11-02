Diego Santilli será el nuevo Ministro del Interior

LO QUE VENDRá

Recambio en la cúpula libertaria: las negociaciones del nuevo gabinete Tras la sorpresiva renuncia de Francos y Catalán, el foco está puesto en los nombres que conformarán el nuevo gabinete que Milei tendrá que oficializar en los próximos días. La frustración de Macri y el rol que tendrá Santiago Caputo