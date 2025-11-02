Apps
Domingo, 2 noviembre 2025
2 de noviembre de 2025
RECAMBIO

Diego Santilli será el nuevo Ministro del Interior

El nuevo cargo que ostentará Santilli fue anunciado por el presidente Javier Milei a través de una publicación en la red social X durante la tarde del domingo.

Diego Santilli será el nuevo Ministro del Interior
Diego Santilli, quien lideró la campaña de La Libertad Avanza de cara a los comicios celebrados el pasado 26 de octubre, será el nuevo Ministro del Interior.

El anuncio fue confirmado por Javier Milei en sus redes sociales, afirmando que Santilli será
"quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro".
 

La confirmación de su posición se da en un contexto de recambio del gabinete de la gestión libertaria, en donde Milei tiene por objetivo buscar la aprobación de las reformas laboral, impositiva y previsional. 

El flamante Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también aprovechó para saludar al recién promovido Santilli y confirmó una reunión de Gabinete en Casa Rosada para mañana a las 9:30 de la mañana.
 

