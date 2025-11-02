Diego Santilli será el nuevo Ministro del Interior

LO QUE VENDRá
TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR:— Javier Milei (@JMilei) November 2, 2025
Bienvenido Colo Santilli.
Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro.… pic.twitter.com/8IHIUkVT5O
Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación.— Manuel Adorni (@madorni) November 2, 2025
Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad.
Mañana 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete…