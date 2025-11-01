1 de noviembre de 2025
REPOSO
Tras su operación, intendente UCR se recupera y seguirá de licencia
El jefe comunal de San Cayetano, Miguel Gargaglione, evoluciona favorablemente tras ser operado del corazón en la primera semana de octubre. Continuará con reposo y su lugar seguirá siendo ocupado por Alejo Christiansen.
El intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione (UCR), se recupera luego de ser intervenido quirúrgicamente del corazón en los primeros días del mes de agosto, cuando sufrió una descompensación a causa de una neumonía.
El jefe comunal boina blanca, el dirigente de 65 años deberá continuar con su licencia médica al menos por otros 30 días, según informaron desde la comuna de la Quinta Sección electoral
Gargaglione fue internado en Mar del Plata para superar un cuadro de neumonía bilateral, aunque sufrió una recaída poco tiempo después de recibir el alta, lo que obligó a volver a hospitalizarlo por una insuficiencia cardíaca.
Operado del corazón a comienzos de octubre, el alcalde del radicalismo extendió su licencia para comenzar con el período de recuperación postoperatoria, el cual evoluciona de modo favorable, señalaron desde el municipio.
De esta manera, el mandamás volvió a solicitar una ampliación de su licencia médica, que se extenderá, en principio, hasta el 30 de noviembre, debiendo realizar trabajos de rehabilitación en el hospital local.
Hasta entonces, y de acuerdo a la normativa vigente, Alejo Christiansen continuará a cargo del Ejecutivo municipal.