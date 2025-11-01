Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de noviembre de 2025 REPOSO

Tras su operación, intendente UCR se recupera y seguirá de licencia

El jefe comunal de San Cayetano, Miguel Gargaglione, evoluciona favorablemente tras ser operado del corazón en la primera semana de octubre. Continuará con reposo y su lugar seguirá siendo ocupado por Alejo Christiansen.

