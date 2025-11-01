Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de noviembre de 2025 INTERNA

“Nos dolió, fue inapropiada”: el kicillofismo no perdona la carta de Cristina

El intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, consideró que “desmerece el trabajo territorial de los jefes comunales en la campaña”. Y agregó: “Si hubiéramos ganado por tres puntos, igual iban a decir que los intendentes no trabajaron".

