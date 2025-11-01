Volver | La Tecla Nacionales 1 de noviembre de 2025 BAJAS

Con Catalán y Francos afuera, quiénes son los 42 funcionarios que abandonaron la gestión libertaria

Desde que asumió el presidente libertario, fueron 42 las bajas en su equipo. Una por una, las salidas del Gobierno que arrancó el 10 de diciembre de 2023. Estarían definidos también los cambios en Justicia y Seguridad. Caputo suena como futuro ministro.

