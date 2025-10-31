Renunció Francos y lo reemplazará Manuel Adorni

ROSCA ATR

Lunes, Día P: Kicillof presenta el Presupuesto 2026 para un 2027 en la Rosada El Gobernador presentará el lunes la ley de leyes para el próximo año, luego de no reunir los consensos necesarios a fin de 2024. Será en el Salón Dorado, en una performance con intendentes, legisladores actuales y electos, y hasta representantes de la oposición. Busca mostrar respaldo pero también tiene la mira puesta en un objetivo más ambicioso: llegar a la presidencia en el ’27.