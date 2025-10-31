31 de octubre de 2025
Renunció Francos y lo reemplazará Manuel Adorni
El jefe de gabinete dio un paso al costado y lo anunció por las redes. El vocero presidencial será el tercero en ocupar ese cargo en menos de dos años de gobierno de Milei. Estarían definidos también los cambios en Justicia y Seguridad. ¿Santiago Caputo desembarca en Interior?
El jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei, Guillermo Francos, renunció esta noche a su cargo, desgastado por la puja interna en la administración libertaria, y será reemplazado por el hoy vocero presidencial, Manuel Adorni.
Francos, que había buscado más temprano una reunión con el Presidente para analizar su propio futuro dentro del gobierno, publicó en X (antes Twitter) una carta abierta en la que explica que da un paso al costado para que Milei “pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”.
“Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”, expresa el ahora ex jefe de gabinete en su carta, en la que repasa lo hecho durante su paso por la administración Milei, primero como ministro del Interior y luego reemplazando en la Jefatura de Gabinete a Nicolás Posse.
“Mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita”, destacó Francos.
“Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo”, concluye el texto del ya exfuncionario.
La Oficina del Presidente anunció, también por X, que el presidente Milei le aceptó la renuncia a Francos y que Adorni será su reemplazo.
Adorni, que fue elegido en mayo como legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), asumirá en cambio, entonces, como nuevo jefe de ministros del gobierno mileísta. Será el tercero en ocupar el cargo a menos de dos años de andadura. Lo mismo ocurrió con la Cancillería, ocupada primero por Diana Mondino, luego por Gerardo Werthein y ahora, por Pablo Quirno.
Los otros cambios
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, un hombre del riñón de Francos, también renunció al cargo. Y por estas horas circula una versión de que el hasta ahora asesor presidencial Santiago Caputo recalaría en esa cartera pero no en su forma actual, sino convertida en una especie de “superministerio” con funciones más amplias, que recogerían el poder que actualmente tiene Caputo de modo informal.
Milei ya tendría definidos también los otros cambios en el gabinete, que primero anunció para el día posterior a las elecciones del domingo pasado y luego pospuso para diciembre.
En los ministerios de Seguridad y Justicia, hoy ocupados por Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona respectivamente, se producirían los reemplazos según la misma lógica que siguió el de Francos por Catalán en Interior: los segundos al mando asumirían en el lugar de sendos ministros salientes.
Es decir que a Bullrich la suplantaría su segunda, Alejandra Monteoliva, y a Cúneo Libarona, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.
En tanto, en el caso de Defensa, tras la salida del ministro Luis Petri (que, al igual que Bullrich, deberá asumir un cargo en el Congreso de la Nación en diciembre), el reemplazo sería un militar de alto recorrido.