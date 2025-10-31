31 de octubre de 2025
BOLETÍN OFICIAL
Provincia rompe el chanchito con un aporte millonario para caminos rurales
El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense otorgó un subsidio a la Municipalidad de Coronel Rosales, para la compra de maquinaria y repuestos destinados a mejorar la red vial rural. La medida busca fortalecer la producción y el acceso a escuelas y localidades del interior.
El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires otorgó un subsidio por $69.631.000 a la Municipalidad de Coronel de Marina Leonardo Rosales destinado a la compra de maquinaria y repuestos para la reparación y mejora de caminos rurales. La medida fue formalizada mediante la Resolución Nº 513 publicada en el Boletín Oficial.
El aporte económico se enmarca en el Decreto Nº 1037/03, que establece el régimen para el otorgamiento de subsidios y subvenciones al sector productivo, y se orienta a fortalecer la infraestructura rural en los distritos bonaerenses. Según lo dispuesto, el municipio deberá adquirir los equipos en un plazo de 120 días y rendir cuentas documentadas ante el Honorable Tribunal de Cuentas sobre el destino de los fondos.
La iniciativa se inscribe dentro del Programa de Reconstrucción y Transformación Provincial “6x6 (2022-2027)” impulsado por el gobernador Axel Kicillof, específicamente en el componente “Caminos e Infraestructura para la Accesibilidad Rural”, que busca mejorar la conectividad de zonas rurales, garantizar el acceso a escuelas y centros de salud, y facilitar la actividad productiva en tambos, granjas y establecimientos agropecuarios.
El expediente detalla que el municipio había solicitado la asistencia financiera para cubrir los costos de compra de maquinaria y repuestos, y que la diferencia entre el monto requerido y los presupuestos presentados será financiada con recursos municipales. La medida fue evaluada favorablemente por las áreas técnicas y jurídicas competentes, que avalaron la razonabilidad económica del pedido.
La resolución también autoriza a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto a emitir la orden de pago correspondiente y establece la imputación presupuestaria dentro del Presupuesto General prorrogado para el ejercicio 2025. Además, se dispone que el municipio comunique la resolución al Honorable Concejo Deliberante local.
Con esta medida, el Ministerio de Desarrollo Agrario —a cargo de Javier Rodríguez— busca reforzar la infraestructura rural y promover el desarrollo productivo en el interior bonaerense. La mejora de los caminos rurales es considerada clave para garantizar la accesibilidad, el transporte de la producción y la integración territorial de las comunidades rurales.