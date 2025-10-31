Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de octubre de 2025 BOLETÍN OFICIAL

Provincia rompe el chanchito con un aporte millonario para caminos rurales

El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense otorgó un subsidio a la Municipalidad de Coronel Rosales, para la compra de maquinaria y repuestos destinados a mejorar la red vial rural. La medida busca fortalecer la producción y el acceso a escuelas y localidades del interior.

