Apps
Jueves, 30 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
30 de octubre de 2025
ELECCIONES 2025

El elemento Gray y las consecuencias para el peronismo bonaerense

El intendente de Esteban Echeverría fue candidato a diputado nacional y la principal fuga que tuvo Fuerza Patria. Las perspectivas del alcalde y sus reclamos a la conducción del oficialismo.

El elemento Gray y las consecuencias para el peronismo bonaerense
Compartir

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó su propia lista y generó un gran dolor de cabeza a Fuerza Patria. La performance del alcalde no descolló, pero alcanzó para amargarle la elección al oficialismo de la provincia de Buenos Aires.

La lista Unión Federal obtuvo 78.125 votos (0,89 %) y con eso alcanzó para que FP fuera derrotado por La Libertad Avanza por una diferencia de 46.600 sufragios (0,54 %). Si bien resta el escrutinio definitivo, la exigua distancia expuso al armado del peronismo en territorio bonaerense. 

Desde el distrito de Esteban Echeverría no se sienten responsables por el papelón electoral de Fuerza Patria. Por el contrario, sostienen que lo cosechado es exclusiva responsabilidad de quienes armaron una lista sin contener a todos los sectores.

Gray formó parte de la coalición para los comicios del 7 de septiembre, pero luego resolvió dar un paso al costado al entender que no se respetaba la territorialidad de los jefes comunales. Por ese motivo, decidió encarar la campaña electoral como candidato a diputado nacional y empezar a caminar por toda la Provincia. 

El intendente cuestionó el armado de la lista que propuso Cristina Fernández y no sólo por no contener a alcaldes, sino también por considerar que no contaba con una amplitud necesaria, y que tanto La Cámpora como Juan Grabois no seducían a amplias capas de la sociedad. 

Quienes conocen a Gray cuentan que está dispuesto a retornar a las filas de la alianza siempre y cuando se tomen los planteos que realiza hace tiempo. No obstante, en distintas reuniones avisa que si no alojan parte de lo que sostiene como propuesta, ya piensa en 2027 como candidato provincial

La campaña que realizó le permitió trascender la barrera municipal y le implicó el inicio de un proceso en el que se proyecta a nivel provincial. Con un magro resultado en las urnas, pero con una consecuencia lapidaria para el oficialismo, busca ser tenido en cuenta, pero tampoco baja los brazos si entiende que no lo contienen. También aparece en el horizonte la discusión por el PJ bonaerense. Se trata de otro objetivo del jefe comunal del sur del Conurbano.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

FIN A LA TREGUA

Del festejo al fuego cruzado: Buenos Aires, campo de batalla libertario

La breve euforia por la victoria dio paso a una guerra interna que enfrenta a los principales aliados de Milei. El territorio bonaerense, epicentro de la fractura

NOTICIAS MÁS VISTAS

Ya no hay lugar para dudas en el peronismo

Se agita la rebelión contra CFK tras la derrota del domingo

UCR en llamas: sectores internos negocian para evitar “sillazos” y la intervención

Las puertitas de Kicillof

Ramos Padilla pidió discutir en 2026 cómo "reintegrar" las PASO y el rol de la BUP

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET