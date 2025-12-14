Apps
Domingo, 14 diciembre 2025
14 de diciembre de 2025
BRUTAL

Tiroteo masivo en Australia: al menos 11 muertos

El ataque tuvo lugar en uno de los balnearios más reconocidos de Sidney y dejó al menos 11 muertos y 29 heridos. Las autoridades mantienen un operativo de seguridad y calificaron al hecho como "terrorista".

El ataque tuvo lugar en Bondi Beach, uno de los balnearios más populares de Sidney, y dejó al menos 11 muertos y más de una veintena de heridos, fue efectuado por al menos dos asaltantes, uno de ellos muerto durante un tiroteo con la policía, el otro detenido, ocurrido durante una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá en el extremo norte de la playa.


Imágenes del ataque fueron transmitidas por las redes sociales, que muestran a los dos tiradores vestidos de negro abriendo fuego indiscriminadamente, así también como a las personas escapando del feroz atentado.

Al abordar lo sucedido, las fuerzas policiales no dudaron en calificar al incidente como "terrorista". “Como resultado de las circunstancias del incidente de esta noche a las 21:36 de esta noche, declaré que fue un incidente terrorista”, declaró en una rueda de prensa el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon.

Las autoridades continúan desplegando un operativo de seguridad en las inmediaciones del balneario, reiterando el pedido a la población de mantenerse lejos del área hasta nuevo aviso.
 

 

