Volver | La Tecla Nacionales 31 de octubre de 2025 CONFLICTO

Estados Unidos se prepara para atacar Venezuela

Los bombardeos desde el aire podrían ocurrir "en cuestión de días o, incluso, horas", señaló el diario miamense, mientras que el medio neoyorquino matizó que "el presidente no ha tomado una decisión final sobre ordenar bombardeos en tierra".

Compartir