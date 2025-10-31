31 de octubre de 2025
CONFLICTO
Estados Unidos se prepara para atacar Venezuela
Los bombardeos desde el aire podrían ocurrir "en cuestión de días o, incluso, horas", señaló el diario miamense, mientras que el medio neoyorquino matizó que "el presidente no ha tomado una decisión final sobre ordenar bombardeos en tierra".
La tensión entre ambos países se profundizó en las últimas horas con el anuncio del país del norte, que se prepara para bombardear instalaciones militares en Venezuela.
"Los potenciales blancos bajo consideración incluyendo puertos y aeropuertos controlaos por los militares que presuntamente se usan para traficar drogas, incluyendo instalaciones navales y pistas aéreas, de acuerdo con uno de los funcionarios", informó el Wall Street Journal.
En tanto, el Miami Herald citó a una fuente que dijo que el tiempo de Maduro "se está agotando", pues ahora "hay más de un general dispuesto a capturarlo y entregarlo", aunque los funcionarios rechazaron aclarar si el gobernante venezolano sería uno de los objetivos de los bombardeos.
La información de los bombardeos en tierra trasciende el mismo día en el que la ONU acusó al Gobierno estadounidense de "violar el derecho internacional" con sus ataques contra embarcaciones en el mar, pues señaló que las personas a bordo fueron víctimas de "ejecuciones extrajudiciales".
Por último, la prensa estadounidense recoge que estos planes "buscarán destruir instalaciones militares utilizadas por la organización de narcotráfico que, según Estados Unidos, está encabezada por el dictador venezolano Nicolás Maduro y dirigida por altos miembros de su régimen".