31 de octubre de 2025
TOMA NOTA
Se postergó parte del aumento de los combustibles
A través del Decreto 782/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo modificó el Decreto 617/2025 para diferir hasta el 1 de diciembre de 2025 la aplicación total de los incrementos pendientes del 2024 y del primer trimestre del 2025.
El Gobierno nacional dispuso una nueva postergación parcial de los aumentos en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.
Según la norma, entre el 1° y el 30 de noviembre se aplicarán aumentos parciales en los montos fijos de los gravámenes. Para las naftas sin plomo, de hasta y más de 92 RON, y la nafta virgen, el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos subirá $15,557 por litro y el Impuesto al Dióxido de Carbono $0,953.
En el caso del gasoil, el incremento será de $12,639 en el impuesto principal, $6,844 en el tratamiento diferencial previsto para la Patagonia y $1,441 en el tributo al carbono.
Los precios de los combustibles para fin de año serán definidos por el Poder Ejecutivo en las próximas horas en el marco del nuevo esquema de actualización bimestral.
Por el momento, los valores tras la suba dispuesta hace casi dos meses son los siguientes:
-Nafta Súper 95: 78,20 pesos
-Nafta Premium: 80,61 pesos
-Gasoil 50 S: 50,14 pesos
-Gasoil 10 S: 57,14 pesos
-Supergás: 88,46 pesos por kilo (suba de 7,69 pesos).
Vale aclarar que con esta nueva prórroga, los incrementos pendientes comenzarán a regir plenamente a partir del 1 de diciembre de 2025, según lo dispuesto por el artículo 2° del decreto.