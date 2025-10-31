Volver | La Tecla Nacionales 31 de octubre de 2025 TOMA NOTA

Se postergó parte del aumento de los combustibles

A través del Decreto 782/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo modificó el Decreto 617/2025 para diferir hasta el 1 de diciembre de 2025 la aplicación total de los incrementos pendientes del 2024 y del primer trimestre del 2025.

