“Necesitamos dirigentes con cabeza”: Cristina calificó de “error político” el desdoblamiento 

MDF EN ACCION

En medio del tiroteo con La Cámpora, Axel Kicillof reúne a su tropa de intendentes El gobernador bonaerense encabezará un encuentro en La Plata con los jefes comunales del Movimiento Derecho al Futuro para analizar el resultado electoral y delinear la agenda. Con la derrota en el ojo, los intendentes defendieron el desdoblamiento y apuntaron a La Cámpora por la falta de compromiso en la campaña.