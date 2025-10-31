Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de octubre de 2025 BOLETÍN OFICIAL

Otro golpe al bolsillo: la Provincia aplica un nuevo incremento eléctrico y reduce subsidios

Las tarifas de EDELAP, EDEA, EDEN y EDES aumentarán desde octubre. El Gobierno bonaerense acompañará el ajuste nacional en los precios de la energía y la baja de bonificaciones a los usuarios.

