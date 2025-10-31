31 de octubre de 2025
BOLETÍN OFICIAL
Otro golpe al bolsillo: la Provincia aplica un nuevo incremento eléctrico y reduce subsidios
Las tarifas de EDELAP, EDEA, EDEN y EDES aumentarán desde octubre. El Gobierno bonaerense acompañará el ajuste nacional en los precios de la energía y la baja de bonificaciones a los usuarios.
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense aprobó la Resolución Nº 1042 que actualiza los cuadros tarifarios eléctricos en la provincia. La medida valida un recálculo para los consumos desde el 1º de octubre de 2025 e introduce, además, una nueva actualización a regir desde noviembre, en línea con los precios mayoristas definidos a nivel nacional y el esquema de reducción gradual de bonificaciones.
La resolución alcanza a EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, así como a las áreas de referencia Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur. Para octubre, se incorporan los Precios de Referencia de la Potencia y el Precio Estabilizado de la Energía del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) fijados por la Secretaría de Energía de la Nación (Res. SE 383/2025), el componente de transporte y la disminución mensual de bonificaciones prevista en las Resoluciones SE 24/2025 y 36/2025.
Desde noviembre, además de la continuidad del pass through de costos mayoristas y la reducción de bonificaciones, se aplica una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), del Sobrecosto de Generación Local (SGL), del Agregado Tarifario (AT) y del Cargo Transición Tarifaria (CTT). Estos cambios entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del acto en el Boletín Oficial provincial.
Los nuevos cuadros comprenden a usuarios residenciales (Niveles 1, 2 y 3 con sus límites de consumo y Tarifa Social), no residenciales hasta 10 kW y entre 10 y 300 kW, alumbrado público hasta 10 kW, organismos públicos de salud y educación, grandes demandas (GUDIs ≥ 300 kW), clubes de barrio y pueblo, y la categoría sin subsidio del Estado nacional. Para Entidades de Bien Público T1EBP, se fija que pagarán el menor monto entre las referencias T1R N2 sin límite de consumo o T1G, sin aplicación del régimen de Tarifa Social.
Para el caso de Edelap, en el Tramo 1 el cargo fijo se eleva a 3.960,47, mientras que el variable a 120,9927.
La normativa también actualiza las tarifas de inyección para usuarios-generadores en el marco de la Generación Distribuida, tanto para las distribuidoras como para las áreas de referencia. Además, dispone que el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA) informe mensualmente a la Subsecretaría de Energía los montos facturados en concepto de CTT y actualiza las compensaciones por VAD para los concesionarios que reciben el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias.
Por último, el Ministerio habilita que los recursos del Adicional de Costo de Generación Distribuida (ACGD) se destinen también a la adquisición de baterías de almacenamiento de energía. La Dirección Provincial de Energía administrará este uso —con implementación a través de PROINGED y Provincia Fideicomisos SAU— para optimizar la infraestructura, mejorar la estabilidad del sistema y favorecer la integración de fuentes renovables.