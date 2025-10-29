Volver | La Tecla Nacionales 29 de octubre de 2025 DIVISAS

Tras el triunfo de Milei, el dólar baja pero mantiene tensiones en el mercado argentino

Luego de la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, las distintas versiones del dólar mostraron movimientos dispares. Qué pasó con el oficial, el blue y los financieros, y cómo lo leen los analistas.

