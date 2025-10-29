Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de octubre de 2025 ANALISIS

Las puertitas de Kicillof

En medio de una crisis económica que aprieta, el gobernador Axel Kicillof enfrenta un dilema de puertas cerradas: ¿ceder ante las presiones internas de La Cámpora y el Frente Renovador, o abrirse paso con pantalones largos para negociar desde la fortaleza? Ambos espacios pidieron una reunión directa con él, hartos de intermediarios. La pelota está en su cancha, y el endeudamiento que tanto necesita podría ser la llave… o el candado

Compartir