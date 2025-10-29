29 de octubre de 2025
DESCONFIADOS
Julio Bárbaro: “Las elecciones de Cristina son destructivas para el peronismo y el país”
El histórico dirigente dialogó con Desconfiados luego de la dura derrota del peronismo en las elecciones de medio término. Dijo que Kicillof desdobló porque “sabía que si la lista la hacía Cristina, se perdía siempre.”
La derrota de Fuerza Patria en las elecciones legislativas nacionales dejó mucha tela para cortar y varias críticas de distintos sectores peronistas. Uno que se sumó a los cuestionamientos a Cristina Kirchner, tanto por el armado de la lista como por salir a bailar al balcón, fue el histórico dirigente Julio Bárbaro.
En diálogo con Desconfiados, al aire de Cadena Río 88.7, el dirigente sostuvo que habló “mucho antes de la derrota y dije siempre que si no nos separábamos del kirchnerismo, el peronismo podría morir con el kirchnerismo”.
Allí añadió: “El kirchnerismo no tiene nada que ver con el peronismo. Entonces, esas 10.000 personas que van al balcón de Cristina, el balcón de Cristina no es un error de la justicia, es una buena percepción del gobierno de que sus votos están basados en el miedo a que vuelva Cristina. Cristina está en el mismo final que Menem, donde tenía un pedazo de la sociedad que lo seguía, pero por cada voto que lo seguía, había dos o tres que lo repudiaban”.
También sostuvo que los Kirchner llegaron al poder porque “Menem nos ganó 30-22, pero después Menem no fue al ballotage porque perdía 70-30. Y si Cristina fuera al ballotage, cuando fue Kicillof solo, ganó por 14 puntos”. Luego preguntó por los fundamentos del desdoblamiento y dijo que Kicillof “sabía que si la lista la hacía Cristina, se perdía siempre”.
Acto seguido, sentenció que la presidenta del PJ pone en las listas “a los parientes de ella, a los amiguitos, y lo pone a este Taiana, que reivindica a Maduro, reivindica a la guerrilla, reivindica todo lo que el peronismo y esta sociedad no quieren ver. Con lo cual, la gente votó en contra de Cristina, masivamente”.
“Y si no se acepta esto, entonces ahí tiene que haber un partido kirchnerista, y si el peronismo es capaz de separarse, porque ella se quedó con el sello, pues fíjate que en 14 provincias no está más. Redujo el sello a 14 provincias, digo, en 14 provincias quedó a 10 provincias que las expulsó. Ahora, cuando vos haces esa cuenta, ¿cómo te da? Y te da que redujo el peronismo a la provincia de Buenos Aires y a un sector”, sentenció.
Por su parte, sostuvo que Cristina Kirchner “lleva al peronismo a la derrota”. También se refirió a su actitud luego de la derrota de Fuerza Patria: “Cuando bailó en el balcón después de la derrota, quedó claro que es lo mismo que cuando había elegido a Alberto Fernández, o antes lo había elegido a Daniel Scioli. Todas las elecciones de Cristina son destructivas para el país y para el peronismo”.
“Ese fracaso de Alberto es el que engendra a Milei. Una izquierda falsa engendra una derecha de verdad. O el kirchnerismo se separa del peronismo y el peronismo se salva, o no se separa y el peronismo se hunde y vendrá otra fuerza a sustituirlo. El campo, el espacio de la gente, del pueblo, de los trabajadores, no puede estar expresado por gente que reivindica a la guerrilla y a Maduro”, enfatizó el dirigente justicialista.
Con respecto al rol de Axel Kicillof, Bárbaro sostuvo que lo ve “como una esperanza” y añadió: “Él sale del kirchnerismo en el mismo momento en que va a los programas y a los lugares del espacio de la opinión libre. Que el kirchnerismo de Cristina se reduce a C5N. Y si es C5N somos un grupo de izquierda que tiene un medio de comunicación, pero es 678 de nuevo”.