29 de octubre de 2025
MUNICIPIOS
Uno a uno, los resultados en PBA: violeta, todo violeta
Con un resultado histórico, La Libertad Avanza logró imponerse en la provincia de Buenos Aires y consolidar el avance libertario en todo el territorio. El mapa político provincial se tiñó de violeta en una jornada que reconfigura el escenario hacia adelante.
La Libertad Avanza arrasó en las urnas bonaerenses y se alzó con una victoria inédita: ganó en los 99 municipios de la provincia de Buenos Aires, un hecho sin precedentes en la historia reciente. Con un respaldo contundente en el conurbano y una performance arrasadora en el interior, el espacio libertario logró revertir la victoria pasada del peronismo, consolidando el poder de Javier Milei en el distrito más poblado del país.