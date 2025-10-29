Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de octubre de 2025 MUNICIPIOS

Uno a uno, los resultados en PBA: violeta, todo violeta

Con un resultado histórico, La Libertad Avanza logró imponerse en la provincia de Buenos Aires y consolidar el avance libertario en todo el territorio. El mapa político provincial se tiñó de violeta en una jornada que reconfigura el escenario hacia adelante.

