Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de octubre de 2025 DESTINO INCIERTO

En medio de los rumores sobre su futuro, Montenegro se toma licencia

El jefe comunal de General Pueyrredon se ausentará de su cargo a partir de hoy. Mientras su futuro en la Casa Rosada o en la Legislatura bonaerense sigue en stand by hasta diciembre, el concejal Agustín Neme asumirá nuevamente la intendencia interina.

Compartir