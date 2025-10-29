29 de octubre de 2025
DESTINO INCIERTO
En medio de los rumores sobre su futuro, Montenegro se toma licencia
El jefe comunal de General Pueyrredon se ausentará de su cargo a partir de hoy. Mientras su futuro en la Casa Rosada o en la Legislatura bonaerense sigue en stand by hasta diciembre, el concejal Agustín Neme asumirá nuevamente la intendencia interina.
El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, solicitó licencia a su cargo municipal por un período de cuatro días, comprendido entre el 29 de octubre y el 1º de noviembre de 2025 inclusive. La solicitud formal se conoció hoy, 28 de octubre, a solo 48 horas de las elecciones legislativas nacionales en las que se impuso La Libertad Avanza (LLA), y en medio de las especulaciones sobre el futuro político del jefe comunal.
Durante la ausencia de Montenegro, el concejal Agustín Neme asumirá nuevamente la intendencia interina, una situación que tiene un sabor a una nueva "pretemporada" de cara a diciembre. No es la primera vez que Neme se sienta en el sillón de Luro e Yrigoyen para conducir el Ejecutivo de forma provisoria, pero este nuevo interinato llega en un contexto particular: el futuro de Montenegro está atado a una posible asunción en el Senado bonaerense —donde resultó electo— o a un desembarco en el Gabinete Nacional.
Precisamente, la decisión de Montenegro de tomarse estos días de licencia se da en un marco de incertidumbre respecto al rol que ocupará a partir del 10 de diciembre. Su nombre ha sido mencionado como un posible integrante del equipo de Milei, pero el propio Presidente enfrió cualquier anuncio de cambios en su Gabinete hasta después de la asunción del nuevo Congreso. "El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda", señaló Milei recientemente, atando el futuro de dirigentes como Montenegro al reordenamiento legislativo.
De esta forma, la gestión municipal queda por unos días a cargo de Neme, quien con esta nueva prueba al frente del gobierno local, consolida su figura como el hombre fuerte para conducir el Ejecutivo en el próximo período, un rol que podría volverse permanente si Montenegro finalmente opta por asumir su banca en el Senado bonaerense o, en caso de concretarse, el salto a la órbita nacional. Con la licencia solicitada, y a la espera de las definiciones de diciembre, el intendente se toma un respiro mientras su eventual sucesor ensaya una nueva etapa de transición.