Volver | La Tecla Nacionales 29 de octubre de 2025 TRAS LA VICTORIA

Por Francisco Messina

franmessina

Camino allanado para las reformas

El triunfo de La Libertad Avanza afirma que la sociedad respalda las políticas del Milei. Con la baja del dólar, el presidente prepara una etapa “reformista” con un Congreso más favorable. Si bien el panorama es incierto, el oficialismo tiene el camino más despejado para impulsar los cambios estructurales que creen necesarios.

Compartir