28 de octubre de 2025
Valenzuela, por ahora, no baja su aspiración a gobernar la Provincia
Luego de que Santilli dijera que quiere ser gobernador luego de Kicillof, el intendente y senador electo dijo que será “protagonista” de la “recuperación de la Provincia para el cambio”. Y que ahora “no es momento de hablar de candidaturas”.
Diego Santilli dijo que quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Tiene el camiino despejado en el oficialismo? Luego de la debacle de José Luis Espert, caído en desgracia luego de la revelación de sus vínculos con un hombre presuntamente ligado al narcotráfico, queda otra figura en La Libertad Avanza (LLA) cuyo nombre sonó fuertemente como posible candidato del espacio violeta para competir por la Provincia: el intendente de Tres de Febrero y senador electo, Diego Valenzuela.
¿Se baja Valenzuela de la carrera por el sillón de Dardo Rocha, ahora que Santilli, recién venido de una victoria sobre Fuerza Patria en la puja por el Congreso, reitera su viejo sueño de suceder a Axel Kicillof? Hoy se lo preguntaron. Y no dijo que sí ni que no.
“Yo, como digo siempre, Cristina, voy a ser protagonista, en el lugar que me toque, de la recuperación de la Provincia para el cambio en el ’27”, dijo hoy Valenzuela durante una breve entrevista televisiva. La Cristina del vocativo es quien le había hecho la pregunta: Cristina Pérez, periodista y conductora del canal LN+ y también pareja del ministro de Defensa, Luis Petri.
Inmediatamente, Valenzuela sacó a relucir su buena relación con Patricia Bullrich, una figura central del gobierno de Javier Milei que, como él, abandonó su andadura en el PRO para pasarse a las filas de LLA. Bullrich compartió con Petri la fórmula presidencial del partido amarillo antes de recalar, ambos, en el gabinete mileísta.
“Ahora estoy en el Ministerio de Seguridad [Nacional], por verla a Patricia Bullrich. Estoy laburando muy bien con ella, con todo un equipo en la provincia”, resaltó Valenzuela.
“Creo que la elección la gana Javier Milei, por encima de todos, si bien el ‘Colo’ hizo un gran trabajo”, añadió el intendente y próximamente senador. Y de inmediato dijo: “Me parece, también, que no es momento de hablar de candidaturas: hoy hay que enfocarse en que arranque con todo la economía”.