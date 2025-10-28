Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de octubre de 2025 QUINTA A FONDO

Santilli acelera y confiesa: “Me gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires”

El diputado nacional saca pecho luego de revertir en las urnas la derrota de La Libertad Avanza, y se anota para carrera bonaerense 2027. “Generar trabajo, seguridad y desarrollo”, sus prioridades.

Compartir