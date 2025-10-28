28 de octubre de 2025
QUINTA A FONDO
Santilli acelera y confiesa: “Me gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires”
El diputado nacional saca pecho luego de revertir en las urnas la derrota de La Libertad Avanza, y se anota para carrera bonaerense 2027. “Generar trabajo, seguridad y desarrollo”, sus prioridades.
Luego de encabezar la lista vencedora de La Libertad Avanza en las elecciones para diputados nacionales el último domingo, el diputado nacional Diego Santilli reconoció sus aspiraciones de ser Gobernador bonaerense en 2027.
En una entrevista concedida a Infobae, el legislador aseguró: “Me gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me encanta, me motiva”, subrayando que su objetivo es llevar las ideas del cambio y las reformas al territorio que concentra más de un tercio del producto bruto del país y donde, según remarcó, tiene la oportunidad de “generar trabajo, seguridad y desarrollo”.
“Quiero llevar las reformas, estas ideas del cambio, a la provincia de Buenos Aires, porque tiene todo. Treinta y ocho por ciento de la población, treinta y cinco del producto bruto interno, líder en cabeza de ganado, en soja, en trigo, en industria. Los principales puertos de salida de cereales, el segundo polo petroquímico de Latinoamérica. Esa provincia tiene el potencial de generar empleo, mejorar la calidad de vida y avanzar en seguridad. Esa pelea me gusta darla”, añadió.
En cuanto al rotundo respaldo en las urnas que recibió, con más del 41% de los votos, el “Colo” adelantó que “el presidente (Javier Milei) va a hacer un aumento por arriba de la inflación a los sectores que han hecho el mayor esfuerzo. Hay que empezar por quienes empujaron el carro incluso cuando más les costaba”.
En referencia a los motivos de su triunfo electoral, señaló el éxito de una propuesta concreta y la presencia territorial: “Fuimos los únicos en poner propuestas claras sobre la mesa. Todos los demás solo querían ‘parar a Milei’, mientras nosotros hablábamos de modernización laboral, igualar frente al delito y mirar hacia adelante. Caminamos cada rincón de la provincia y la gente lo reconoció”.
Y cerró: “La provincia de Buenos Aires tiene todos los recursos para salir adelante. Me motiva liderar ese proceso y pelear para que genere más trabajo, mayor seguridad y una vida mejor para todos”.