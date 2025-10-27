Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de octubre de 2025 NO RETROCEDE

La Libertad Avanza amplió sus triunfos de septiembre en tierras peronistas

Los libertarios consolidaron su hegemonía en Azul, Bahía Blanca, Coronel Rosales, San Pedro y Villa Gesell, donde había triunfado en las provinciales y locales del mes pasado. En algunos de ellos la victoria violeta fue más contundente.

