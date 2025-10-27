27 de octubre de 2025
NO RETROCEDE
La Libertad Avanza amplió sus triunfos de septiembre en tierras peronistas
Los libertarios consolidaron su hegemonía en Azul, Bahía Blanca, Coronel Rosales, San Pedro y Villa Gesell, donde había triunfado en las provinciales y locales del mes pasado. En algunos de ellos la victoria violeta fue más contundente.
La ola violeta que tiñó de ese color el presente y futuro de la provincia de Buenos Aires hasta, al menos, el año 2027, consolidó y en algunos casos acrecentó los triunfos que La Libertad Avanza obtuvo en septiembre en cinco distritos peronistas.
Uno de ellos fue Azul, municipio de la Séptima Sección electoral gobernado por el camporista Nelson Sombra, donde se impuso por un margen mayor que el que sacó en las provinciales y locales.
Entonces, los violetas habían obtenido un resultado ajustado, con el 35,47% (11.938 votos) contra el 35,05% (11.798) de Fuerza Patria. En esta ocasión la diferencia se estiró: consiguió el 48,69% (17.735 votos) contra el 33,01% (12.026 votos) del peronismo.
Lo mismo ocurrió en Bahía Blanca, poderosa comuna de la Sexta comandada por Federico Susbielles, que perdió 15 puntos en septiembre: 46,52% (70.530 votos) a 31,19% (47.294 votos).
Ayer, la diferencia se estiró sustancialmente, al vencer los violetas con un 54,08% (88.107 votos) contra el 26,34% (42.912 votos) que obtuvo Fuerza Patria.
En Coronel Rosales (Sexta Sección), territorio de Rodrigo Aristimuño, el panorama es similar. Tras imponerse claramente en septiembre (45,06% a 22,61%, con 14.550 votos sobre 7.300), los libertarios consolidaron su victoria en la noche de ayer.
Así, La Libertad Avanza obtuvo el 61,62% (20.427 votos), mientras que el peronismo perdió apoyo y registró un 20,66%, equivalente a 6.851 votos en ese municipio.
Un panorama similar se observa en San Pedro (Segunda), donde ambos crecieron, aunque los libertarios tuvieron un crecimiento mucho mayor. La Libertad Avanza obtuvo en septiembre el 40,29% (13.819 votos) contra el 28,15% de Fuerza Patria (9.654 votos).
En estas nacionales, los libertarios consiguieron el 48,24% (17.400 votos) frente al 32,58 por ciento que reunió el peronismo, equivalente a 11.849 votos.
Finalmente, el espacio que lidera Javier Milei amplió su victoria también en Villa Gesell, donde en septiembre pasado se había impuesto sobre el peronismo del intendente Gustavo Barrera. Entonces, La Libertad Avanza sacó el 36,13% (6.915 votos) contra el 31,81% (6.087 votos) de Fuerza Patria.
Ayer, los violetas reunieron el 50,19% (9.135 votos) frente al 34,21 por ciento (6.227 votos) que consiguió Fuerza Patria.