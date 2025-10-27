Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de octubre de 2025 NUEVOS DESAFíOS

Las reformas que vienen en el nuevo Congreso con empoderamiento libertario

La Libertad Avanza celebró anoche una victoria contundente en todo el país logrando reconfingurar el tablero en ambas cámaras donde estará mucho más holgada para avanzar con los cambios estructurales propuestos por el presidente, Javier Milei. Qué cambios se vienen

