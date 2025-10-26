26 de octubre de 2025
AL CONGRESO
Los nuevos diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires
Con la elección de este domingo, La Libertad avanza ganó 17 diputados nacionales, Fuerza Patria 16 y el Frente de Izquierda 2. Son las únicas alianzas que logaron perforar el piso. Quiénes son los que ingresan
La Libertad Avanza sólo ponía en juego 2 bancas en la provincia de Buenos Aires, la de Joséٞ Luis Espert y la de Carolina Píֵparo, mientras que el PRO arriesgaba 7. La alianza casi duplica la cifra y se quedó con 17. Todo ganancia.
Pese a la derrota, Fuerza Patria gana un diputado de los 15 que renovaba y habían entrado en en la también derrota de 2021.
La izquierda, que se consolidó como la tercera fuerza por encima de una atomización de ofertas que no llegó al 3% (12 alianzas quedaron fuera del piso), retuvo los dos escaños que arriesgaba.
Los que perdieron todo en la representación parlamentaria por la Provincia fueron: Encuentro Federal 3 (Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Emilio Monzó); la Coalición Cívica 3 (Juan Manuel López, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego; Democracia para Siempre 2 (Facundo Manes y Danya Tavela); la UCR 1 (Fabio Quetglas).
LOS 35 QUE ENTRAN EL 10 DE DICIEMBRE
LA LIBERTAD AVANZA (17)
Diego César Santilli
Karen Reichardt
Sebastián Miguel Pareja
Gladys Noemí Humenuk
Alejandro Ángel Carrancio
Johanna Sabrina Longo
Alejandro Oscar Finocchiaro
Miriam del Carmen Niveyro
Sergio Daniel “Troco” Figliuolo
Giselle Castelnuovo
Álvaro García
Maria Florencia De Sensi
Joaquín Patricio Ojeda
María Luisa Gonzalez Estevarena
Hernán Urien
Andrea Vera
Javier Sánchez Wrba
FUERZA PATRIA (16)
Jorge Enrique Taiana
María Jimena López
Juan Grabois
Vanesa Raquel Siley
Sergio Omar Palazzo
María Teresa García
Horacio Pietragalla Corti
Agustina Lucrecia Propato
Hugo Antonio Moyano
Fernanda Díaz
Sebastián Galmarini
Ramona Fernanda Miño
Hugo Rubén Yasky
Marina Dorotea Salzmann
Nicolás Alfredo Trotta
María Elena Velázquez
FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES – UNIDAD (2)
Nicolás Del Caño
Romina Del Plá