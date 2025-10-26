Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de octubre de 2025 AL CONGRESO

Los nuevos diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires

Con la elección de este domingo, La Libertad avanza ganó 17 diputados nacionales, Fuerza Patria 16 y el Frente de Izquierda 2. Son las únicas alianzas que logaron perforar el piso. Quiénes son los que ingresan

Compartir