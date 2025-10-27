La Coalición Cívica se desinfló en los municipios de la UCR bonaerense

La Tecla
Todos los derechos reservados
|
Municipio
|
Cantidad de Votos
|
Lugar
|
porcentaje
|
Adolfo G.Chaves
|
35 votos
|
9
|
0,56%
|
Lezama
|
22 votos
|
9
|
0,66 %
|
Monte
|
86 votos
|
10
|
0,66 %
|
Tres Lomas
|
29 votos
|
10
|
0,70 %
|
General La Madrid
|
53 votos
|
9
|
0,89 %
|
San Cayetano
|
40 votos
|
8
|
0,92 %
|
Balcarce
|
250 votos
|
9
|
0,96 %
|
General Lavalle
|
30 votos
|
10
|
0,96 %
|
Tandil
|
853 votos
|
8
|
1,12 %
|
Maipú
|
67 votos
|
7
|
1,14 %
|
General Belgrano
|
127 votos
|
6
|
1,16 %
|
General Viamonte
|
125 votos
|
8
|
1,16 %
|
Rauch
|
112 votos
|
7
|
1,23 %
|
Adolfo Alsina
|
105 votos
|
7
|
1,25%
|
Lincoln
|
340 votos
|
6
|
1,36 %
|
General Arenales
|
135 votos
|
6
|
1,38 %
|
General Madariaga
|
167 votos
|
6
|
1,52 %
|
Pellegrini
|
55 votos
|
5
|
1,84 %
|
Trenque Lauquen
|
508 votos
|
6
|
1,99 %
|
General Alvear
|
116 votos
|
5
|
2,16 %
|
Lobería
|
280 votos
|
3
|
3,16 %
|
Florentino Ameghino
|
173 votos
|
4
|
3,17 %
|
Saladillo
|
606 votos
|
3
|
3,25 %
|
Coronel Dorrego
|
302 votos
|
3
|
3,57 %
|
Rojas
|
576 votos
|
3
|
4,39 %
|
Ayacucho
|
531 votos
|
3
|
4,86 %
|
Magdalena
|
857 votos
|
3
|
7,93 %