Buenos Aires 27 de octubre de 2025 RESULTADOS EN EL INTERIOR

Segunda y Cuarta Sección: La Libertad Avanza se quedó con el corazón del interior

El espacio libertario dio vuelta los resultados de septiembre y pintó de violeta casi todo el mapa. Fuerza Patria solo conservó algunos bastiones, mientras Hechos y Somos, en la elección anterior, habían logrado bancas legislativas.

