27 de octubre de 2025
Segunda y Cuarta Sección: La Libertad Avanza se quedó con el corazón del interior
El espacio libertario dio vuelta los resultados de septiembre y pintó de violeta casi todo el mapa. Fuerza Patria solo conservó algunos bastiones, mientras Hechos y Somos, en la elección anterior, habían logrado bancas legislativas.
El pasado 7 de septiembre, Fuerza Patria había logrado imponerse en casi todo el territorio bonaerense, consolidando su dominio en la mayoría de las secciones electorales. Sin embargo, la elección del 26 de octubre mostró un cambio rotundo: La Libertad Avanza (los “violetas”) creció con fuerza en el interior provincial y tiñó de su color la mayoría de los distritos, relegando al oficialismo.
En la Segunda Sección Electoral, en septiembre, el predominio había sido de Fuerza Patria, aunque los libertarios ya mostraban crecimiento en municipios como Rojas, San Pedro, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco y San Antonio de Areco, mientras San Nicolás se encolumnaba detrás de Hechos, el espacio de los Passaglia. Pero el 26 de octubre, el panorama cambió drásticamente: todos los municipios de la sección se pintaron de violeta, salvo Zárate, Baradero y Colón, que se mantuvieron fieles a Fuerza Patria.
Un escenario similar se dio en la Cuarta Sección Electoral. En septiembre, Fuerza Patria había liderado cómodamente, con libertarios bien posicionados en General Villegas, Rivadavia, Lincoln y Nueve de Julio. Pero en la elección de octubre, La Libertad Avanza se impuso en casi todos los distritos, con excepción de Carlos Tejedor y General Pinto, donde el oficialismo retuvo su fuerza.
De esta manera, el mapa político bonaerense cambió de color en apenas seis semanas. La Libertad Avanza consolidó su avance, mientras Fuerza Patria perdió base territorial en el interior.
No obstante, cabe recordar que en las elecciones de septiembre, algunos espacios locales habían logrado destacarse: Hechos, el armado de los Passaglia, tuvo una buena performance en la Segunda Sección, y Somos, en la Cuarta, también consiguió representación en la próxima conformación legislativa.