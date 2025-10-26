El papelón electoral de Fuerza Patria pone al peronismo al borde del estallido interno

Las elecciones nacionales implicaron un cachetazo al peronismo en la provincia de Buenos Aires y se abre un nuevo capítulo en la batalla interna entre sus diferentes sectores. Desde el cristinismo ya enviaron su primer mensaje y apuntaron contra el kicillofismo
. Las discusiones sobre la mesa que tensionan a fondo al oficialismo de cara a los tiempos que se vienen. “Cristina tenía razón (no importa cuando leas esto)”
, fue el mensaje que expresó la camporista Mayra Mendoza
minutos antes de que se conocieran los resultados oficiales de los comicios. El misil teledirigido hacia la Gobernación bonaerense es la cristalización de la reapertura de discusiones y con una beligerancia marcada.La Libertad Avanza
por el momento cosechó 3.574.130 votos para llegar a 41,45% y Fuerza Patria obtuvo 3.528.077 voluntades
con 40,91%. La diferencia mínima que podría modificarse en el escrutinio definitivo tiene un enorme impacto negativo en el peronismo, que venía de triunfar por casi 14 puntos en los comicios provinciales. El 7 de septiembre FP se alzó con 3.820.119 sufragios
, unos 292 mil más que los que consiguieron ahora. Además, hay que tener en cuenta al intendente Fernando Gray
, que fue por afuera con el sello Unión Federal y llegó a 77.827 votos (0,90%). El alcalde de Esteban Echeverría también ingresa en las lecturas en una elección más que pareja en territorio bonaerense ya que con esas cifras podría haber ayudado a ganar.
En el tintero quedará la ausencia de intendentes en la lista
que armó Cristina y el impacto en el resultado. Una decisión que tomaron todos los sectores ya que ninguno los incluyó en la nómina sea por los motivos que hayan considerado.
Al respecto, el jefe comunal de Ezeiza, Gastón Granados
, fue contundente y afirmó: “Es un mensaje para nuestros dirigentes nacionales, que tienen que entender que los intendentes son los que generan los votos, son los que representan a la gente”
.De los 15 diputados nacionales que ponía en juego el oficialismo pudo defenderlos y obtener uno más para sumare 16
. Sin embargo, La Libertad Avanza se lleva 17 bancas y el Frente de Izquierda retuvo las dos que defendía.
De todos modos, más allá de que se pueda caracterizar como un empate técnico, el mensaje de las urnas se lee como una dura derrota
. Sobre todo si se tiene en cuenta que LLA presentó la boleta con José Luis Espert, que tuvo que renunciar al no poder explicar sus vínculos con el narcotráfico, y con un Gobierno nacional a la deriva en términos económicos y políticos.
Los pronósticos que en la previa presagiaban un triunfo para Fuerza Patria que provenían desde las filas del oficialismo quedaron enterrados cuando se conocieron los números oficiales. La expectativa que existía incluso con declaraciones públicas en la que esperaban “buenos resultados”
envejecieron rápidamente.
El búnker dispuesto en La Plata en el hotel Grand Brizo tuvo escuetas declaraciones
de Cristina Alvarez Rodríguez, Alexis Guerrera y Carlos Castagnetto. Antes de las 21 Juan Grabois
hizo una intempestiva presencia en la zona dispuesta para la prensa y brindó una conferencia de prensa improvisada.
El candidato a diputado nacional brindó un espectáculo que sorprendió a los presentes y provocó que la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey, -que lo acompañaba- se retirara de manera abrupta. El dirigente luego se tropezó al subir al escenario y se dio un golpe, pero se levantó al instante para continuar con sus palabras.
Luego, en el escenario dispuesto, estuvieron Kicillof, Massa y Kirchner
en una foto que graficó una jornada oscura para el peronismo. El Gobernador tomó la palabra, fue el único orador y, contrario a su costumbre, no fue extenso
ante la mirada de ministros, legisladores, intendentes y funcionarios que lo acompañaban.
“Agradezco al pueblo que dio hoy un enorme ejemplo cívico y de democracia. Fuimos a votar en paz. Agradezco a las y los candidatos de Fuerza Patria, a los intendentes, a Sergio, a Máximo, las organizaciones sociales, políticas. Quiero agradecer especialmente a alguien que debería estar acá, pero está injustamente presa, a Cristina Fernández de Kirchner
”, dijo.
Luego, sostuvo: “Sobre los resultados que hemos conocidos hoy, son muy ajustados, con mínima diferencia en nuestra contra pero que nos han permitido renovar a los 15 y sumar uno más
”. Además, dijo: “Se equivoca Milei si festeja este resultado donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponer y si pasa por alto la situación de enorme sufrimiento que vive nuestro pueblo”.
Los cierto es que ahora el kirchnerismo irá a fondo con los planteos que ya realizaban y avisaron que se tenían que discutir después del 26 de octubre
. El rechazo al desdoblamiento de las elecciones fue uno de los principales puntos de desencuentros con Kicillof.
Entre esos debates pendientes se encuentran la pelea por la presidenta del Partido Justicialista (PJ) bonaerense
con varios candidatos que suenan. La Cámpora ya avisó que propone la continuidad de Máximo Kirchner
, pero desde el kicillofismo emergen nombres como el de Verónica Magario
. Ademas, hay intendentes que proponen a Federico Otermín
como prenda de unidad de todos los sectores.
En tanto, Kicillof todavía precisa las leyes de endeudamiento, Presupuesto 2026 y Fiscal Impositiva
por lo que le pide a la Legislatura que las aprueba. El mandatario primero deberá acordar con el bloque del oficialismo y las asperezas con el kirchnerismo complicarán el panorama.
Tampoco hay que olvidar las dudas que giran en torno al gabinete y la idea de hacer cambios que ronda
en el Ejecutivo y en otros sectores. El papelón electoral del peronismo abrió las puertas de par en par de un sinfín de debates y los demonios internos dirán como se condensarán en los tiempos que se vienen.