LA OTRA BATALLA

Hablan las redes: primeras tendencias y hashtags tras la apertura de los comicios

Las redes comienzan a marcar el ritmo de una jornada electoral caliente. En X, dominan #Elecciones2025, #ArgentinaVota y #ArgentinaElige, con polarización entre #Milei y #YoVotoLLA (oficialismo, celebrando logros económicos) versus #FuerzaPatria (oposición peronista, contra ajustes).

En esta jornada de elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025, donde se renuevan 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado con más de 35 millones de electores habilitados y el debut de la Boleta Única de Papel (BUP), las redes sociales, especialmente X, registran un alto volumen de actividad polarizada. 

Los hashtags dominantes incluyen #Elecciones2025, que lidera las menciones con llamados a votar y análisis de impacto en el gobierno de Javier Milei, superando las 50.000 interacciones en las primeras horas.  Le siguen #ArgentinaVota y #ArgentinaElige, enfocados en la participación cívica y el futuro del país, con picos en provincias clave como Buenos Aires y Córdoba. 

El oficialismo impulsa #Milei y #YoVotoLLA (La Libertad Avanza), destacando logros como la reducción de inflación y equilibrio fiscal, mientras critica al peronismo.  En oposición, #FuerzaPatria gana tracción entre peronistas y kirchneristas, defendiendo derechos sociales y alertando contra ajustes económicos. 

 Otras etiquetas como #Legislativas2025, #Votemos y #BoletaUnica reflejan discusiones sobre el nuevo sistema de votación y la importancia de la democracia. 

La polarización es evidente: posts oficialistas celebran "la libertad avanza", mientras opositores llaman a "frenar a Milei". 
 
 Internacionalmente, #Argentina se asocia a análisis sobre el rol de EE.UU. y Trump en el apoyo a Milei.  La tendencia general muestra apatía electoral mixta con entusiasmo partidario, con encuestas previas indicando un escenario ajustado.

 

