Hablan las redes: primeras tendencias y hashtags tras la apertura de los comicios

Las redes comienzan a marcar el ritmo de una jornada electoral caliente. En X, dominan #Elecciones2025, #ArgentinaVota y #ArgentinaElige, con polarización entre #Milei y #YoVotoLLA (oficialismo, celebrando logros económicos) versus #FuerzaPatria (oposición peronista, contra ajustes).

