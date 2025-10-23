Volver | La Tecla Nacionales 23 de octubre de 2025 COMPLICADOS

La renuncia de otro ministro sacude a Milei a días de las elecciones nacionales

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó que se irá de su cargo después de los comicios de este domingo. Desde la Casa Rosada también reconocieron el alejamiento.

