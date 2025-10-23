23 de octubre de 2025
COMPLICADOS
La renuncia de otro ministro sacude a Milei a días de las elecciones nacionales
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó que se irá de su cargo después de los comicios de este domingo. Desde la Casa Rosada también reconocieron el alejamiento.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, adelantó su renuncia y dejará el cargo después de las elecciones nacionales de este domingo. De este modo, Javier Milei recibe otro sacudón a días de los comicios y en medio de una economía con un dólar más que inestable.
La renuncia todavía no está efectivizada a través del sistema interno de la administración pública, pero ya fue conversada con los principales alfiles del Gobierno y se hará el mismo lunes. Desde el entorno del Presidente confirmaron la información, así como el mismo funcionario.
"El lunes se va. Ahora empezó su propio relato", confirmó una importante fuente oficial a la agencia Noticias Argentinas. De esta forma, la salida de Cúneo se suma a la del hasta entonces canciller Gerardo Werthein, quien envió su renuncia con fecha del lunes 27 de octubre.
Ante esto, hay cinco salidas confirmadas en la cúpula de la administración pública. Por sus candidaturas electorales, se irán los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad) y el vocero presidencial Manuel Adorni. Ayer, en tanto, se confirmó la renuncia intempestiva del canciller Gerardo Werthein producto de diferencias con parte del entorno presidencial.