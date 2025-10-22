22 de octubre de 2025
Un gremio estatal exige a Kicillof la reapertura de las paritarias
Con el objetivo de actualizar haberes y avanzar en mejorar las condiciones de trabajo, ATE Provincia dirigió una nota al ministro Walter Correa pidiendo reabrir la discusión salaria con el Ejecutivo de Axel Kicillof.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos envió una nota al ministerio de Trabajo bonaerense, Walter Correa, reclamando la reapertura de la mesa de negociación colectiva de la administración pública, con el objetivo de actualizar haberes y continuar el trabajo por el avance en las condiciones de trabajo.
Claudio Arévalo, secretario general del sindicato, precisó que “consideramos necesario una urgente convocatoria a mesa paritaria ya que venimos de acordar en el mes de octubre y los estatales necesitamos seguir recomponiendo nuestro poder adquisitivo, ya que venimos perdiendo por las políticas del gobierno nacional que ataca a los trabajadores en general y a los estatales en particular”.“Mes a mes vemos cómo la inflación impacta sobre nuestros bolsillos, padecemos el aumento de los servicios, de los alimentos, de la movilidad, todo ello sumado a otras políticas de ajuste estructurales, donde el salario de la clase trabajadora también es variable de ese ajuste. El gobierno de Javier Milei, y su ministerio de trabajo, presiona sobre los acuerdos paritarios frente a la inflación, ajusta a los trabajadores y a todo el pueblo argentino”, sostuvo el dirigente gremial.
Las negociaciones entre el Estado y los gremios quedaron paralizadas luego del último acuerdo salarial, que fue del 5 por ciento escalonado en el mes de agosto.
Así, el incremento fue del 2,5% en agosto y octubre, tomando como base los salarios registrados del mes de julio.