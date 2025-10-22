Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de octubre de 2025 COMPLICADOS

Villa Gesell: la Justicia pone la lupa sobre el manejo de fondos municipales

Un informe de la Unidad de Delitos Económicos revela posibles desvíos de recursos destinados a obras públicas. Los funcionarios implicados niegan perjuicio patrimonial, pero la Procuración considera que sus descargos no los eximen de responsabilidad.

