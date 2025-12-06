Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de diciembre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

La Provincia pierde la pulseada: la Corte avala que el caso Punta Mogotes siga en Mar del Plata

El máximo tribunal desestimó la queja de Fiscalía de Estado y dejó firme que la causa por la deuda y la administración del complejo siga en el fuero contencioso marplatense. El capítulo judicial se resolvió, pero la pulseada política promete seguir abierta.

