6 de diciembre de 2025
LA TECLA MAR DEL PLATA
La Provincia pierde la pulseada: la Corte avala que el caso Punta Mogotes siga en Mar del Plata
El máximo tribunal desestimó la queja de Fiscalía de Estado y dejó firme que la causa por la deuda y la administración del complejo siga en el fuero contencioso marplatense. El capítulo judicial se resolvió, pero la pulseada política promete seguir abierta.
La disputa entre el gobierno de Guillermo Montenegro y la Provincia por el futuro de Punta Mogotes volvió a moverse en los tribunales. La Suprema Corte bonaerense desestimó una queja presentada por la Fiscalía de Estado y ratificó que el expediente deberá continuar su trámite en el fuero contencioso administrativo de Mar del Plata, un paso clave para la estrategia municipal de recuperar el control del emblemático complejo costero.
El conflicto judicial se originó cuando la Municipalidad de General Pueyrredon inició una demanda para consignar $14.069.819,46, la deuda que —según el planteo oficial— la Administración de Punta Mogotes debe reintegrar a la Provincia en virtud del convenio firmado hace casi tres décadas. Ese pago es la llave para avanzar en la denuncia del acuerdo que creó y reguló el funcionamiento de la APM.
La presentación municipal incluyó además un pedido para que la Administración Punta Mogotes sea incorporada como tercero en la causa. Tras la notificación, la Fiscalía de Estado objetó la competencia material y territorial, argumentando que se trataba de un tema civil y comercial y que debía tramitar en La Plata, donde se firmó el convenio original en 1996.
Ambas objeciones fueron rechazadas en primera instancia en diciembre de 2024, y luego confirmadas por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata en julio de 2025. Frente a ese escenario, Fiscalía intentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que también fue denegado por no tratarse de una sentencia definitiva. Lo que siguió fue la queja ante la Suprema Corte.
El máximo tribunal provincial dio por cerrada esa vía: sostuvo que las discusiones sobre competencia no son resoluciones definitivas —salvo excepciones muy acotadas— y descartó que se tratara de un caso de “gravedad institucional”. Con ese criterio, desestimó la queja, declaró bien denegado el recurso extraordinario y ordenó que el expediente regrese al juzgado de origen.
El fallo, firmado por Daniel Soria, Sergio Torres, Mario Kohan y Hilda Kogan, implica que la Provincia deberá volver a los plazos procesales para responder la demanda municipal. En el Ejecutivo local interpretan que la resolución abre la puerta para avanzar hacia un objetivo largamente buscado: municipalizar Punta Mogotes.
Según la argumentación del área de Legal y Técnica, el pago de la deuda —aun cuando la Provincia cuestiona que el municipio pueda hacerlo— extinguiría la Administración Punta Mogotes conforme al contrato original, lo que devolvería el complejo a la órbita comunal. La Provincia, por su parte, insistió públicamente en que la deuda corresponde a la APM y no puede ser cancelada por la Municipalidad. Así lo había señalado la subsecretaria de Turismo Soledad Martínez, al remarcar que “la obligación de pago no es municipal”.
Mientras el expediente retoma su curso en los tribunales marplatenses, el trasfondo político vuelve a tomar vuelo: la comuna busca avanzar sobre uno de los enclaves turísticos más estratégicos del litoral local y la Provincia intenta evitar un precedente que desarticule el esquema con el que se creó la APM. El capítulo judicial se resolvió, pero la pulseada política promete seguir abierta.